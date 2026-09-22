Top.Mail.Ru
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 1
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 2
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 3
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 4
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 5
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 6
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 7
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 8
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 9
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 10
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 11
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 12
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 13
Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 10
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 11
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 12
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 13
  • Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722840
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Тип питания двигателя
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х54х37
Вес, кг.
12.8

Описание товара Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03

Электрическая газонокосилка Gigant GSAF-03 служит для ухода за придомовым и садовым участком. Газонокосилка работает от электрической сети 220 В – не выделяет вредных выхлопов. Имеет возможность регулировать высоту скашиваемой травы в пяти режимах – от 25 до 75 мм. Сбор травы осуществляется в накопительный контейнер объемом 35 л.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3200
Мощность электрического двигателя
1800
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
40
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Тип питания двигателя
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка Gigant GSAF-03 служит для ухода за придомовым и садовым участком. Газонокосилка работает от электрической сети 220 В – не выделяет вредных выхлопов. Имеет возможность регулировать высоту скашиваемой травы в пяти режимах – от 25 до 75 мм. Сбор травы осуществляется в накопительный контейнер объемом 35 л.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая Gigant GSAF-03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...