Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стрелки
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 722758
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стрелки
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ты бросил меня, На вечеринке, Бумеранг, Мамочка, Шипы и розы, Краденое свидание, Ты вибираешь сам, Красавчик, Нет любви, Сестрёнка, Ну и пусть мне будет хуже, Солнце за горой
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка
Лучшие песни группы «Стрелки» — это золотые хиты конца 90-х и начала 2000-х, такие как «Ты бросил меня», «На вечеринке», «Солнце за горой» и «Красавчик». Коллектив прославился энергичными поп-композициями, ставшими визитной карточкой эпохи. В сборниках «Легендарные песни» представлены главные треки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Стрелки
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Ты бросил меня, На вечеринке, Бумеранг, Мамочка, Шипы и розы, Краденое свидание, Ты вибираешь сам, Красавчик, Нет любви, Сестрёнка, Ну и пусть мне будет хуже, Солнце за горой
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лучшие песни группы «Стрелки» — это золотые хиты конца 90-х и начала 2000-х, такие как «Ты бросил меня», «На вечеринке», «Солнце за горой» и «Красавчик». Коллектив прославился энергичными поп-композициями, ставшими визитной карточкой эпохи. В сборниках «Легендарные песни» представлены главные треки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стрелки - Лучшие песни (Orange) (4603320377812) виниловая пластинка