Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li
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Характеристики
Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21Li
Аккумуляторы для электроинструмента BORT представляют собой надежный источник питания для вашего оборудования. Изготовленные в Китае, эти аккумуляторы сочетают в себе высокое качество и доступную цену, что делает их отличным выбором для любителей и профессионалов. С характеристиками, которые включают в себя тип аккумулятора Li-Ion, они обеспечивают долгий срок службы и стабильную производительность. Благодаря напряжению в 21 В и емкости 2 А·ч, аккумуляторы обеспечивают продолжительную работу инструмента без необходимости частой подзарядки, что особенно удобно для интенсивного использования. Тип крепления "слайдер" обеспечивает легкую и быструю замену аккумулятора, что экономит ваше время и усилия. При весе всего в 0,4 кг, они не отягощают инструмент, сохраняя его мобильность и удобство использования. Аккумуляторы BORT – это сочетание надежности, удобства и функциональности, которое удовлетворит все ваши потребности в мобильности и мощности.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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