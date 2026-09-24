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Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1

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Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 1
Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 2
Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 3
Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 4
Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
  • Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 1
  • Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 2
  • Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 3
  • Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 4
  • Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
250

Описание товара Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1

Аккумуляторная батарея LB1220-1 для аккумуляторных инструментов DCA (серия 12V MAX).



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Отзывы о товаре Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея LB1220-1 для аккумуляторных инструментов DCA (серия 12V MAX).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор 12В 2.0Ач DCA LB1220-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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