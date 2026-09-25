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Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач

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Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 1
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 2
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 3
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 4
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 5
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 6
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 7
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 8
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 9
Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 5
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 6
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 7
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 8
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 9
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743842
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Загружаем...
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
400

Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач

Батарея Li-Ion Denzel B-18-2.0 28435 на 2,0 Ач, номинальным напряжением 18 В, предназначена для обеспечения бесперебойной работы аккумуляторного инструмента. Совместима со всеми инструментами 18V Denzel battery system серии IB и соответствующими зарядными устройствами. Благодаря отсутствию эффекта памяти аккумулятор сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы.

Преимущества

  • Защита от перегрузок — аккумулятор отключается при превышении допустимых значений силы тока, что предотвращает его поломку.
  • Термозащита — при возникновении угрозы перегрева батарея отключается до полного остывания.
  • Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
  • Контроль оставшегося времени работы — батарея оснащена LED-индикатором уровня заряда.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Страна производитель
Китай
Описание

Батарея Li-Ion Denzel B-18-2.0 28435 на 2,0 Ач, номинальным напряжением 18 В, предназначена для обеспечения бесперебойной работы аккумуляторного инструмента. Совместима со всеми инструментами 18V Denzel battery system серии IB и соответствующими зарядными устройствами. Благодаря отсутствию эффекта памяти аккумулятор сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы.

Преимущества

  • Защита от перегрузок — аккумулятор отключается при превышении допустимых значений силы тока, что предотвращает его поломку.
  • Термозащита — при возникновении угрозы перегрева батарея отключается до полного остывания.
  • Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
  • Контроль оставшегося времени работы — батарея оснащена LED-индикатором уровня заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 Ач - стоимость товара 2510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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