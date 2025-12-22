Аккумулятор ЗУБР 20 В, 2.0 А·ч, LMS (АКБ-20-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%2 230 руб. 2 700 руб.
В наличии
Код товара: 712502
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 230 руб. -17%
2 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
470
Описание товара Аккумулятор ЗУБР 20 В, 2.0 А·ч, LMS (АКБ-20-2)
Источник питания для инструмента ЗУБР системы LMS позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов INR-18650 обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 210 руб. 3 690 руб.553 руб. в СплитАккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч
-
В наличииЦена 2 300 руб. 3 680 руб.575 руб. в СплитАккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитАккумулятор ЗУБР Power PRO, 20 В, 2.0 А·ч, LMS, ПРОФЕССИОНАЛ (BP...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитБатарея аккумуляторная DENZEL 28435, B-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0...
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитАккумуляторная батарея (V1-20-4) STEHER V1, 20 В, 4.0 А·ч
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитБатарея аккумуляторная DENZEL 28433, IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитАккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитАккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитАккумулятор ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, LMS (АКБ-20-4)
-
В наличииЦена 3 230 руб. 4 200 руб.808 руб. в СплитБатарея аккумуляторная Bort BA-21U
Бренд
ЗУБР
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
80
Страна производитель
Китай
Источник питания для инструмента ЗУБР системы LMS позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов INR-18650 обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, аккумулятор рабочий. пришёл с остаточным зарядом примерно 50%.
Аккумулятор ЗУБР 20 В, 2.0 А·ч, LMS (АКБ-20-2) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор ЗУБР 20 В, 2.0 А·ч, LMS (АКБ-20-2)
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, аккумулятор рабочий. пришёл с остаточным зарядом примерно 50%.