Батарея аккумуляторная Bort BA-21U
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%3 230 руб. 4 200 руб.
В наличии
Код товара: 681155
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Загружаем...
3 230 руб. -23%
4 200 руб.
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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
800
Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U
Очень высокая токоотдача с инструментом. Увеличение мощности до 50% по сравнению с обычными аккумуляторами. м
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
BORT
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Очень высокая токоотдача с инструментом. Увеличение мощности до 50% по сравнению с обычными аккумуляторами. м
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
батарея отличная , есть индекация заряда , что тоже удобно , заряда хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
к оригинальной Макита подошло без проблем работает рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
хороший аккумулятор ,подошёл идеально для болгарки Bort
Достоинства:
Комментарий:
отличная батарея, только обратите внимание она 21 V , а не 18V
Достоинства:
Комментарий:
просто качество воплати , покую их на макиту lxt18 работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
отличные качественный товар. пришли заряженные, хорошо упакованные.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал с 400н гайковёртом. Падения мощности нет. Всё работает как и должно.
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная макита работает с этого аккумулятора, на сколько хватит время покажет, сейчас проверяю на фонарике должен без перерыва отработать 21ч-24ч
Достоинства:
Комментарий:
Отличная аккумуляторная батарея. Зарядку держит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным, качество нормальное, гайковёрт bort работает с ним отлично
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: - Приехала полностю заряженной - Отлично подходит к воздуходувке, которую купил без аккумулятора. - Четко и с плотно, с явным щелчком, присоединяется как к зарядному устройству (тоже Bort), так и на воздуходувку - Весит прилично - 662 гр Минусы: - дорогая - не выдает максимальную мощность на воздуходувке
Достоинства:
Комментарий:
Покупал насмотревшись блогеров, хвалят все. ))) Хоть я и не блогер, а замеры провести могу. Полностью заряженный аккумулятор перед стартом 20,9В. Электронная нагрузка Atorch DL-24, выставлены ток разряда 2А, до напряжения 15В. Результаты: время разряда 1ч 59мин, выданная ёмкость 3,91 А/ч, мощность 70,7 Вт/ч. В принципе достойный результат, но видел и получше при таких же вводных на этой же нагрузке. Profipower 20V/4A = 3,983А/ч, Patriot 21V/4A = 4,241 А/ч. После разряда и отдыха произведена зарядка на станции Bort BC-2 21V/4A в течение 1ч 15мин. Напряжение после зарядки 20,9В. Да зарядник Bort BC-2 действительно делает быструю зарядку, но в начале процесса ток 4,61А при напряжении 18,8В великоват. К концу процесса напряжение поднимается до 21,3В, а ток снижается. При токе 0,8А на заряднике загорается зелёный индикатор, хотя зарядка продолжается, ток ниже 0,66А уже не падает. Это нужно учитывать и снимать батарею с зарядника, чтобы не убивать батарею перезарядом. Дата производства батареи 10.03.25г. напряжение из коробки 20,5В. Всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший АКБ, подходит к Makita Lxt. Но раньше была другая ревизия этих АКБ (есть более старая батарея у меня), старая версия работает в пылесосе Makita dvc 750, эта новая нет, хотя внешне они идентичны. Но с другим инструментом, который есть у меня - проблем нет. Ну и заряжать на зарядке Makita нельзя, пришлось купить от Bort.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро! Спасибо продавцу! Аккумулятор рабочий, тяжеленький, заряженный. Из недостатков: в оригинальную макитовскую зарядку не вставить, придется искать \"штырьковый\" зарядник
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. Беру не первый раз. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные батарейки за свою цену в моменте. Качество хорошее, отлив ровный, четкий. Низ батареи амортизирующий, для защиты при падении. Работают с Гвоздострелом Toua, с ветродуйкой Zitrek. Также заряжается от их з/у и от з/у Makita. Работает и с электроинструментом DeWalt через адаптер-переходник. Индикация заряда с анимацией. ) В общем, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал специально под шурик макитовский. Подошёл идеально!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор. Оптимальный размер и вес. Хорошо подошёл к ударному шуруповёрту.
Достоинства:
Комментарий:
емкость 3850ма/ч, первый разряд заряд, позже дополню
Достоинства:
Комментарий:
немного не корректно показывает заряд. После 3 раз разряд заряд емкость стала 3.1а/ч
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, пришёл заряженный. Заряд на проверку берёт.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные аккумуляторы,прорезиненные.Пришли с зарядом порядка 85%.Честные 4 ам.ч. Высокий ток отдачи.Воздуходувка с ними дует мощно.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит достойно, к моему Bort’у подошла как родная, приехала заряженная.
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U - стоимость товара 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21U
Достоинства:
Комментарий:
батарея отличная , есть индекация заряда , что тоже удобно , заряда хватает на долго
Достоинства:
Комментарий:
к оригинальной Макита подошло без проблем работает рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
хороший аккумулятор ,подошёл идеально для болгарки Bort
Достоинства:
Комментарий:
отличная батарея, только обратите внимание она 21 V , а не 18V
Достоинства:
Комментарий:
просто качество воплати , покую их на макиту lxt18 работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
отличные качественный товар. пришли заряженные, хорошо упакованные.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал с 400н гайковёртом. Падения мощности нет. Всё работает как и должно.
Достоинства:
Комментарий:
оригинальная макита работает с этого аккумулятора, на сколько хватит время покажет, сейчас проверяю на фонарике должен без перерыва отработать 21ч-24ч
Достоинства:
Комментарий:
Отличная аккумуляторная батарея. Зарядку держит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришёл заряженным, качество нормальное, гайковёрт bort работает с ним отлично
Достоинства:
Комментарий:
Плюсы: - Приехала полностю заряженной - Отлично подходит к воздуходувке, которую купил без аккумулятора. - Четко и с плотно, с явным щелчком, присоединяется как к зарядному устройству (тоже Bort), так и на воздуходувку - Весит прилично - 662 гр Минусы: - дорогая - не выдает максимальную мощность на воздуходувке
Достоинства:
Комментарий:
Покупал насмотревшись блогеров, хвалят все. ))) Хоть я и не блогер, а замеры провести могу. Полностью заряженный аккумулятор перед стартом 20,9В. Электронная нагрузка Atorch DL-24, выставлены ток разряда 2А, до напряжения 15В. Результаты: время разряда 1ч 59мин, выданная ёмкость 3,91 А/ч, мощность 70,7 Вт/ч. В принципе достойный результат, но видел и получше при таких же вводных на этой же нагрузке. Profipower 20V/4A = 3,983А/ч, Patriot 21V/4A = 4,241 А/ч. После разряда и отдыха произведена зарядка на станции Bort BC-2 21V/4A в течение 1ч 15мин. Напряжение после зарядки 20,9В. Да зарядник Bort BC-2 действительно делает быструю зарядку, но в начале процесса ток 4,61А при напряжении 18,8В великоват. К концу процесса напряжение поднимается до 21,3В, а ток снижается. При токе 0,8А на заряднике загорается зелёный индикатор, хотя зарядка продолжается, ток ниже 0,66А уже не падает. Это нужно учитывать и снимать батарею с зарядника, чтобы не убивать батарею перезарядом. Дата производства батареи 10.03.25г. напряжение из коробки 20,5В. Всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший АКБ, подходит к Makita Lxt. Но раньше была другая ревизия этих АКБ (есть более старая батарея у меня), старая версия работает в пылесосе Makita dvc 750, эта новая нет, хотя внешне они идентичны. Но с другим инструментом, который есть у меня - проблем нет. Ну и заряжать на зарядке Makita нельзя, пришлось купить от Bort.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро! Спасибо продавцу! Аккумулятор рабочий, тяжеленький, заряженный. Из недостатков: в оригинальную макитовскую зарядку не вставить, придется искать \"штырьковый\" зарядник
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. Беру не первый раз. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные батарейки за свою цену в моменте. Качество хорошее, отлив ровный, четкий. Низ батареи амортизирующий, для защиты при падении. Работают с Гвоздострелом Toua, с ветродуйкой Zitrek. Также заряжается от их з/у и от з/у Makita. Работает и с электроинструментом DeWalt через адаптер-переходник. Индикация заряда с анимацией. ) В общем, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал специально под шурик макитовский. Подошёл идеально!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккумулятор. Оптимальный размер и вес. Хорошо подошёл к ударному шуруповёрту.
Достоинства:
Комментарий:
емкость 3850ма/ч, первый разряд заряд, позже дополню
Достоинства:
Комментарий:
немного не корректно показывает заряд. После 3 раз разряд заряд емкость стала 3.1а/ч
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, пришёл заряженный. Заряд на проверку берёт.
Достоинства:
Комментарий:
Качественные аккумуляторы,прорезиненные.Пришли с зарядом порядка 85%.Честные 4 ам.ч. Высокий ток отдачи.Воздуходувка с ними дует мощно.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит достойно, к моему Bort’у подошла как родная, приехала заряженная.