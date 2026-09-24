Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 20 В, 4 Ач, тип LMS STEHER BP-20-4 единой аккумуляторной системы LMS для множества электроинструментов 500+. Аккумулятор для шуруповерта, гайковерта, винтоверта, ушм, триммера, опрыскивателя, газонокосилки, пилы позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы. Особенности: Единая аккумуляторная система LMS для 500+ электроинструментов, в том числе других брендов. Емкость 4.0 Ач подходит для длительных работ или работ с повышенными нагрузками. Литий-ионная технология следующего поколения: увеличение производительности на 30%. Электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Отсутствие эффекта памяти. Отсутствие потери мощности в процессе работы. Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки. Качественные элементы с более 500 циклами заряда / разряда. Специально спроектированное туннельное охлаждение для возможности зарядки на быстрозарядном устройстве. Индикация заряда для контроля состояния батареи, а также уведомление обо всех ошибках и неисправностях. Ударопрочный корпус из ABS пластика. Возможна зарядка в любое время. STEHER (Штехер, Стехер) - в основе современных и практичных инструментов лежит цифровое проектирование. Точные 3D модели позволяют добиться отличных технических характеристик и создать очень удобные, эргономичные и безопасные инструменты. Самые современные автоматизированные обрабатывающие технологии и компоненты обеспечивают надежность и качество.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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