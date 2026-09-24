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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)

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Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 1
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 2
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 3
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 4
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 5
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 6
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 6
  • Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 880 руб.  10 570 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
4 880 руб. -54%
10 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
800

Описание товара Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)

Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
6
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач) - по цене 4880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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