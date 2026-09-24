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Кабель Baseus CAWJ000001 Black купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CAWJ000001 Black

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Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 1
Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 2
Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 3
Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 4
Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 5
Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
  • Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 1
  • Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 2
  • Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 3
  • Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 4
  • Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 5
  • Кабель Baseus CAWJ000001 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722739
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
65

Описание товара Кабель Baseus CAWJ000001 Black

Baseus Tungsten- это практичный кабель USB-USB-C, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт. Он также позволяет передавать файлы со скоростью до 480 МБ / с. 6-полосный усиленный кабель обеспечивает стабильное и надежное соединение. Кабель также очень прочный и устойчивый к износу. С этим кабелем вы можете зарядить некоторые модели смартфонов до 86% или 64% примерно за 30 минут! Кабель совместим со всеми сетевыми зарядными устройствами. Таким образом, ваш телефон может быть готов к работе в кратчайшие сроки. Быстрая загрузка, быстрая передача данных. Скорость передачи достигает 480 МБ / с, поэтому вы можете копировать свои фотографии, видео или документы в мгновение ока. Разъемы, защищенные корпусом из цинкового сплава, чрезвычайно долговечны. Они устойчивы к воде, истиранию и ржавчине. Они не выпадут и не расшатываются даже после длительного использования. Более того, 6 усиленных сердечников защищены гибкой нейлоновой оплеткой с низким уровнем повреждений. Так что вам не нужно беспокоиться о поломке или разрыва кабеля.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CAWJ000001 Black




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus Tungsten- это практичный кабель USB-USB-C, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт. Он также позволяет передавать файлы со скоростью до 480 МБ / с. 6-полосный усиленный кабель обеспечивает стабильное и надежное соединение. Кабель также очень прочный и устойчивый к износу. С этим кабелем вы можете зарядить некоторые модели смартфонов до 86% или 64% примерно за 30 минут! Кабель совместим со всеми сетевыми зарядными устройствами. Таким образом, ваш телефон может быть готов к работе в кратчайшие сроки. Быстрая загрузка, быстрая передача данных. Скорость передачи достигает 480 МБ / с, поэтому вы можете копировать свои фотографии, видео или документы в мгновение ока. Разъемы, защищенные корпусом из цинкового сплава, чрезвычайно долговечны. Они устойчивы к воде, истиранию и ржавчине. Они не выпадут и не расшатываются даже после длительного использования. Более того, 6 усиленных сердечников защищены гибкой нейлоновой оплеткой с низким уровнем повреждений. Так что вам не нужно беспокоиться о поломке или разрыва кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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