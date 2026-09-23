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Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01

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Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 1
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 2
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 3
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 4
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 5
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 6
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 7
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 8
Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 4
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 5
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 6
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 7
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 8
  • Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513304
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
92

Описание товара Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01

Кабель Baseus Cafule Series Metal Data Cable USB - Lightning 2.4A 2m Черный CALJK-B01. . Он был разработан для длительного и интенсивного использования. Используемая специальная оплетка предотвращает натирание и разрыв кабеля. . Улучшенная защита стойкого к окислению сплава. . Материал из цинкового сплава с гладким УФ-покрытием и интегрированной конструкцией делает кабель устойчивым к окислению и потере цвета. . Во время зарядки вы можете использовать свой телефон, не беспокоясь о перегреве разъемов, который может повредить аккумулятор вашего телефона. Наслаждайтесь более безопасной и быстрой зарядкой. . Кабель также оснащен режимом Trickle - когда устройство полностью заряжено, автоматически включается поддерживающий режим, что делает зарядку в ночное время более безопасной. . Стильный дизайн подходит для любой среды, а ремешок улучшает внешний вид кабеля и упрощает его хранение.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule Series USB - Lightning 2.4A 2m Black CALJK-B01




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Cafule Series Metal Data Cable USB - Lightning 2.4A 2m Черный CALJK-B01. . Он был разработан для длительного и интенсивного использования. Используемая специальная оплетка предотвращает натирание и разрыв кабеля. . Улучшенная защита стойкого к окислению сплава. . Материал из цинкового сплава с гладким УФ-покрытием и интегрированной конструкцией делает кабель устойчивым к окислению и потере цвета. . Во время зарядки вы можете использовать свой телефон, не беспокоясь о перегреве разъемов, который может повредить аккумулятор вашего телефона. Наслаждайтесь более безопасной и быстрой зарядкой. . Кабель также оснащен режимом Trickle - когда устройство полностью заряжено, автоматически включается поддерживающий режим, что делает зарядку в ночное время более безопасной. . Стильный дизайн подходит для любой среды, а ремешок улучшает внешний вид кабеля и упрощает его хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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