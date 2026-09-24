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Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102)

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Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 1
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 2
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 3
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 4
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 5
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 6
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 7
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 8
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 9
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 10
Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 11
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Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
белый
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 4
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 5
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 6
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 7
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 8
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 9
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 10
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 11
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 12
  • Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722734
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
81

Описание товара Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102)

???Кабель Baseus USB to Type-C? Мощность питания 66 Вт 1 ?м. Быстрая зарядка электронных устройств и передача данных одновременно? Возможно со скоростью до 480 Мбит / с! Кабель ввода и вывода Type-C поддерживает популярные ноутбуки, планшеты, телефоны таких производителей, как Apple, Huawei, Xiaomi, Dell, Lenovo или HP, а также консоли Nintendo Switch. Возьмите прочный продукт Baseus из качественных материалов, генерирующий до 66 Вт энергии. Благодаря примененным защитам он не перегревается и не теряет своих свойств.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule 1m White (CAKF000102)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
???Кабель Baseus USB to Type-C? Мощность питания 66 Вт 1 ?м. Быстрая зарядка электронных устройств и передача данных одновременно? Возможно со скоростью до 480 Мбит / с! Кабель ввода и вывода Type-C поддерживает популярные ноутбуки, планшеты, телефоны таких производителей, как Apple, Huawei, Xiaomi, Dell, Lenovo или HP, а также консоли Nintendo Switch. Возьмите прочный продукт Baseus из качественных материалов, генерирующий до 66 Вт энергии. Благодаря примененным защитам он не перегревается и не теряет своих свойств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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