Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, compatible with GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и т.д.
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 614591
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Загружаем...
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500 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, compatible with GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и т.д.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный
Кабель UGREEN с разъёмами USB Type-A и USB Type-C — практичное решение для подключения совместимых устройств. Длина 3 метра даёт больше свободы размещения и позволяет удобно пользоваться кабелем даже на расстоянии от источника подключения. Поддержка выходного тока до 3 А делает его подходящим для задач, где требуется стабильная передача питания. Чёрный цвет выглядит сдержанно и универсально.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, compatible with GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и т.д.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель UGREEN с разъёмами USB Type-A и USB Type-C — практичное решение для подключения совместимых устройств. Длина 3 метра даёт больше свободы размещения и позволяет удобно пользоваться кабелем даже на расстоянии от источника подключения. Поддержка выходного тока до 3 А делает его подходящим для задач, где требуется стабильная передача питания. Чёрный цвет выглядит сдержанно и универсально.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - по цене 500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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