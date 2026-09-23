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Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный

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Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 1
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 2
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 3
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 4
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 5
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 6
Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, compatible with GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и т.д.
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 1
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 2
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 3
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 4
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 5
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 6
  • Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный
500 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, compatible with GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и т.д.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный

Кабель UGREEN с разъёмами USB Type-A и USB Type-C — практичное решение для подключения совместимых устройств. Длина 3 метра даёт больше свободы размещения и позволяет удобно пользоваться кабелем даже на расстоянии от источника подключения. Поддержка выходного тока до 3 А делает его подходящим для задач, где требуется стабильная передача питания. Чёрный цвет выглядит сдержанно и универсально.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Совместимость
Samsung Galaxy S10 Plus S10e S9 S8 S8+ Note9 Note8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Fold, LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50, iPad Pro 11, 2018 iPad Pro 12.9, compatible with GoPro Hero 5 hero 6 7 black, Nintendo Switch, Motorola One Vision, Moto G6 G7 Z4 Z3 X4, Moto Z Force, Moto z2 play, ZTE Axon 10 Pro, Alcatel 7, HTC 10 U12+, OnePlus 2, Huawei P9, Xiaomi Redmi Note 7 и т.д.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN с разъёмами USB Type-A и USB Type-C — практичное решение для подключения совместимых устройств. Длина 3 метра даёт больше свободы размещения и позволяет удобно пользоваться кабелем даже на расстоянии от источника подключения. Поддержка выходного тока до 3 А делает его подходящим для задач, где требуется стабильная передача питания. Чёрный цвет выглядит сдержанно и универсально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US287 (60826) USB-A 2.0 to USB-C Cable Nickel Plating. 3м. черный - по цене 500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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