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Кабель UGREEN HD103-10173 Black 2 метра (10173) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD103-10173 Black 2 метра (10173)

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Кабель UGREEN HD103-10173 Black 2 метра (10173)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI
Совместимость
Телевизоры, мониторы, проекторы, ПК, ноутбуки, игровые консоли (PlayStation, Xbox), ТВ-приставки, Blu-ray плееры
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656409
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI
Совместимость
Телевизоры, мониторы, проекторы, ПК, ноутбуки, игровые консоли (PlayStation, Xbox), ТВ-приставки, Blu-ray плееры
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х2
Вес, г.
90

Описание товара Кабель UGREEN HD103-10173 Black 2 метра (10173)

UGREEN HD103 — премиальный HDMI-кабель длиной 2 метра с угловым разъемом 90 градусов. Он создан специально для удобного подключения техники в условиях дефицита пространства. Кабель идеально подходит для телевизоров, закрепленных на ультратонких настенных кронштейнах, а также для вплотную придвинутых к стене мониторов и игровых консолей.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD103-10173 Black 2 метра (10173)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI
Совместимость
Телевизоры, мониторы, проекторы, ПК, ноутбуки, игровые консоли (PlayStation, Xbox), ТВ-приставки, Blu-ray плееры
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
UGREEN HD103 — премиальный HDMI-кабель длиной 2 метра с угловым разъемом 90 градусов. Он создан специально для удобного подключения техники в условиях дефицита пространства. Кабель идеально подходит для телевизоров, закрепленных на ультратонких настенных кронштейнах, а также для вплотную придвинутых к стене мониторов и игровых консолей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN HD103-10173 Black 2 метра (10173) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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