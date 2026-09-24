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Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01)

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Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 1
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 2
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 3
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 4
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 5
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 6
Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.2
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 1
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 2
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 3
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 4
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 5
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 6
  • Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713947
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.2
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
63

Описание товара Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01)

Кабель Baseus Pudding предназначен для зарядки мобильных устройств. Он поддерживает технологию Apple Power Delivery (PD) с максимальной мощностью до 20 Вт, что позволяет зарядить iPhone 12 от 0 до 50 процентов всего за 30 минут. Кабель рассчитан на более чем 20 000 циклов изгибов и оснащен термостойким 8-контактным разъемом, что обеспечивает высокую прочность и безопасность эксплуатации. Он совместим с устройствами Apple, включая iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPad Pro и AirPods Pro. Кроме того, кабель поддерживает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с.



Теги товара: type-c, lightning

Отзывы о товаре Кабель Baseus Pudding 2m Stellar White (P10355701221-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, Lightning
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.2
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Pudding предназначен для зарядки мобильных устройств. Он поддерживает технологию Apple Power Delivery (PD) с максимальной мощностью до 20 Вт, что позволяет зарядить iPhone 12 от 0 до 50 процентов всего за 30 минут. Кабель рассчитан на более чем 20 000 циклов изгибов и оснащен термостойким 8-контактным разъемом, что обеспечивает высокую прочность и безопасность эксплуатации. Он совместим с устройствами Apple, включая iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPad Pro и AirPods Pro. Кроме того, кабель поддерживает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с.


Теги товара: type-c, lightning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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