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Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673)

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Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото 1
Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото 2
Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото 1
  • Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото 2
  • Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656469
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х3
Вес, г.
235

Описание товара Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673)

Стабильное соединение и наилучшая передача изображения благодаря качественному кабелю. Подключите компьютер к внешнему экрану или проектору и наслаждайтесь изображением высокого качества. Коррозионностойкие и износостойкие материалы гарантируют долгую и эффективную эксплуатацию кабеля. Кабель имеет позолоченные контакты, благодаря чему лучше взаимодействует с подключаемыми устройствами. Кабель устойчив к изгибам и механическим повреждениям. Кабельные вилки плоские и тонкие, благодаря чему они не только сохраняют эстетический вид, но и повышают практичность кабеля.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Стабильное соединение и наилучшая передача изображения благодаря качественному кабелю. Подключите компьютер к внешнему экрану или проектору и наслаждайтесь изображением высокого качества. Коррозионностойкие и износостойкие материалы гарантируют долгую и эффективную эксплуатацию кабеля. Кабель имеет позолоченные контакты, благодаря чему лучше взаимодействует с подключаемыми устройствами. Кабель устойчив к изгибам и механическим повреждениям. Кабельные вилки плоские и тонкие, благодаря чему они не только сохраняют эстетический вид, но и повышают практичность кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN VG101-11673 Black (11673) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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