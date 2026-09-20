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Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820)

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Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820) - фото 1
Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820) - фото 1
  • Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656417
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
25х12х1
Вес, г.
185

Описание товара Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820)

UGREEN предлагает высококачественный кабель длиной 1,5 метра. Он идеально подходит для подключения ваших устройств к компьютеру, телевизору или другим устройствам. Кабель обеспечивает производительность и надежность передачи данных по всему пути. Он имеет плотную и прочную конструкцию, которая предотвращает повреждение и предоставляет долговечность. Кабель UGREEN предоставляет высокое качество передачи данных и идеально подходит для ваших потребностей.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
UGREEN предлагает высококачественный кабель длиной 1,5 метра. Он идеально подходит для подключения ваших устройств к компьютеру, телевизору или другим устройствам. Кабель обеспечивает производительность и надежность передачи данных по всему пути. Он имеет плотную и прочную конструкцию, которая предотвращает повреждение и предоставляет долговечность. Кабель UGREEN предоставляет высокое качество передачи данных и идеально подходит для ваших потребностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN HD104-60820 Black (60820) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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