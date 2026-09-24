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Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687)

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Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 1
Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 2
Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 3
Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 4
Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 5
Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 3
  • Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 4
  • Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 5
  • Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656387
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
38

Описание товара Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687)

Универсальная совместимость: аудиокабель UGREEN 3,5 мм можно легко подключить к любым устройствам с дополнительным портом 3,5 мм, таким как ноутбуки, смартфоны, планшеты, MP3-плееры, автомобильные стереосистемы, планшеты, MP3-плееры, динамики, Hi-Fi. Совместим со всеми аудиоустройствами с аудиоразъемом 3,5 мм. Премиальное качество звука: разъемы с покрытием из золота 24 карата, эмалированный сердечник из чистой меди, алюминиевый корпус и кабель с нейлоновой оплеткой обеспечивают высокое качество звука и обеспечивают лучшую производительность для передачи сигнала и коррозионную стойкость. Тонкий разъем: этот 3,5-мм стереофонический аудиокабель позволяет легко подключить 3,5-мм стереоразъем к разъему для наушников, не нужно снимать тонкий чехол на смартфонах или планшетах. Невероятно прочный: с более длительным сроком службы на 10000+ изгибов, чем у оригинальных аудиокабелей, высококачественным металлическим корпусом и прочной гибкой хлопчатобумажной пряжей внутри, экологически чистыми материалами TPE и нейлоновой оплеткой снаружи, аудиокабель UGREEN рассчитан на более длительный срок службы. Эмалированная медная проволока Качество стереозвука Hi-Fi Позолоченный разъем Алюминиевый корпус + оплетка Совместимость: ноутбуки, смартфоны, планшеты, MP3-плееры, автомобильные стереосистемы, планшеты, MP3-плееры, динамики, Hi-Fi.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV112-10687 Blue (10687)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная совместимость: аудиокабель UGREEN 3,5 мм можно легко подключить к любым устройствам с дополнительным портом 3,5 мм, таким как ноутбуки, смартфоны, планшеты, MP3-плееры, автомобильные стереосистемы, планшеты, MP3-плееры, динамики, Hi-Fi. Совместим со всеми аудиоустройствами с аудиоразъемом 3,5 мм. Премиальное качество звука: разъемы с покрытием из золота 24 карата, эмалированный сердечник из чистой меди, алюминиевый корпус и кабель с нейлоновой оплеткой обеспечивают высокое качество звука и обеспечивают лучшую производительность для передачи сигнала и коррозионную стойкость. Тонкий разъем: этот 3,5-мм стереофонический аудиокабель позволяет легко подключить 3,5-мм стереоразъем к разъему для наушников, не нужно снимать тонкий чехол на смартфонах или планшетах. Невероятно прочный: с более длительным сроком службы на 10000+ изгибов, чем у оригинальных аудиокабелей, высококачественным металлическим корпусом и прочной гибкой хлопчатобумажной пряжей внутри, экологически чистыми материалами TPE и нейлоновой оплеткой снаружи, аудиокабель UGREEN рассчитан на более длительный срок службы. Эмалированная медная проволока Качество стереозвука Hi-Fi Позолоченный разъем Алюминиевый корпус + оплетка Совместимость: ноутбуки, смартфоны, планшеты, MP3-плееры, автомобильные стереосистемы, планшеты, MP3-плееры, динамики, Hi-Fi.
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Доставка
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