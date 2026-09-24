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Кабель UGREEN AV119-10599 (10599) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV119-10599 (10599)

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Кабель UGREEN AV119-10599 (10599) - фото 1
Кабель UGREEN AV119-10599 (10599) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN AV119-10599 (10599) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV119-10599 (10599) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656392
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
24

Описание товара Кабель UGREEN AV119-10599 (10599)

Впечатляющий угловой кабель Aux: аудиокабель UGREEN Right Angle 3,5 мм позволяет напрямую передавать плейлист с устройства aux-выхода (линейный выход) на устройство aux-входа (линейный вход), например, с телефона Samsung / Huawei на наушники, smart TV на динамик Hi-Fi, iPod на автомобильную стереосистему. Радио. 90-градусный разъем Aux позволяет наслаждаться превосходной музыкой на устройствах вывода звука высокого класса. Кроме того, этот вспомогательный кабель является идеальной заменой наушникам / подушечкам для наушников / динамиков, оригинальные аудиокабели которых повреждены. * Удобный угловой дизайн: Стереокабель UGREEN 3,5 мм от мужчины к мужчине оснащен разъемом aux под прямым углом 90 градусов и ультратонким прямым разъемом aux. Прямоугольный разъем 3,5 мм jack предохраняет этот стереокабель от изгиба при использовании в узких местах, что отлично подходит для защиты кабеля от растрескивания. Благодаря тонкому разъему aux вы можете подключить этот стереовыход к своему телефону / планшету, не снимая защитный чехол. * Непревзойденное качество стереозвука: Разъем для наушников UGREEN Mini Jack Male to Male Lead хорошо изготовлен и обеспечивает вам замечательное стереозвучание. Профессиональный 3,5-мм кабель Jack to Jack сочетает в себе эмалированные медные проводники, 24-каратные позолоченные разъемы и прочную оболочку из TPE. Прочные экраны защищают звук от радиочастотных, электромагнитных и контурных помех во время передачи и обеспечивают бесшумное и сверхчистое качество звука. * Повышенная прочность и гибкость: Аудиокабель диаметром от 3,5 мм до 3,5 мм с углом наклона 90 градусов имеет плоскую конструкцию, позволяющую избежать спутывания и перегибов. Мягкая оболочка из TPE значительно облегчает сворачивание этого стереокабеля aux для хранения. Прямоугольный разъем jack 3,5 мм защищает кабель от изгиба и скручивания, что отлично подходит для продления срока его службы. Бескислородные медные разъемы и 24-каратные позолоченные штекеры не только обеспечивают высокое качество звука и максимальную проводимость, но и придают дополнительную прочность этому наклонному шнуру aux. * Универсальное использование: Со стандартными разъемами 3,5 мм этот кабель для подключения аудиоразъема Aux от мужчины к мужчине плотно прилегает к устройствам со вспомогательными портами 3,5 мм, таким как автомобильная стереосистема, MacBook Pro / Air, Surface Pro, iMac, ноутбук, настольный компьютер, Nintendo Switch Lite, PS4, Xbox One, смартфоны (например, iPhone 6/5/SE, Samsung S10 Plus/S9/S8/S7/A70/A50/A20e/A10, Huawei P30 lite/P smart/Y7/Y6, Moto G7 Power/G6, Sony Xperia L1/XA2/Z5), iPad, iPod, планшет, MP3/MP4 плеер, смарт Телевизор, walkman, наушники Beats/Skullcandy, наушники, гарнитура, динамик, звуковая коробка, усилитель.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV119-10599 (10599)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Впечатляющий угловой кабель Aux: аудиокабель UGREEN Right Angle 3,5 мм позволяет напрямую передавать плейлист с устройства aux-выхода (линейный выход) на устройство aux-входа (линейный вход), например, с телефона Samsung / Huawei на наушники, smart TV на динамик Hi-Fi, iPod на автомобильную стереосистему. Радио. 90-градусный разъем Aux позволяет наслаждаться превосходной музыкой на устройствах вывода звука высокого класса. Кроме того, этот вспомогательный кабель является идеальной заменой наушникам / подушечкам для наушников / динамиков, оригинальные аудиокабели которых повреждены. * Удобный угловой дизайн: Стереокабель UGREEN 3,5 мм от мужчины к мужчине оснащен разъемом aux под прямым углом 90 градусов и ультратонким прямым разъемом aux. Прямоугольный разъем 3,5 мм jack предохраняет этот стереокабель от изгиба при использовании в узких местах, что отлично подходит для защиты кабеля от растрескивания. Благодаря тонкому разъему aux вы можете подключить этот стереовыход к своему телефону / планшету, не снимая защитный чехол. * Непревзойденное качество стереозвука: Разъем для наушников UGREEN Mini Jack Male to Male Lead хорошо изготовлен и обеспечивает вам замечательное стереозвучание. Профессиональный 3,5-мм кабель Jack to Jack сочетает в себе эмалированные медные проводники, 24-каратные позолоченные разъемы и прочную оболочку из TPE. Прочные экраны защищают звук от радиочастотных, электромагнитных и контурных помех во время передачи и обеспечивают бесшумное и сверхчистое качество звука. * Повышенная прочность и гибкость: Аудиокабель диаметром от 3,5 мм до 3,5 мм с углом наклона 90 градусов имеет плоскую конструкцию, позволяющую избежать спутывания и перегибов. Мягкая оболочка из TPE значительно облегчает сворачивание этого стереокабеля aux для хранения. Прямоугольный разъем jack 3,5 мм защищает кабель от изгиба и скручивания, что отлично подходит для продления срока его службы. Бескислородные медные разъемы и 24-каратные позолоченные штекеры не только обеспечивают высокое качество звука и максимальную проводимость, но и придают дополнительную прочность этому наклонному шнуру aux. * Универсальное использование: Со стандартными разъемами 3,5 мм этот кабель для подключения аудиоразъема Aux от мужчины к мужчине плотно прилегает к устройствам со вспомогательными портами 3,5 мм, таким как автомобильная стереосистема, MacBook Pro / Air, Surface Pro, iMac, ноутбук, настольный компьютер, Nintendo Switch Lite, PS4, Xbox One, смартфоны (например, iPhone 6/5/SE, Samsung S10 Plus/S9/S8/S7/A70/A50/A20e/A10, Huawei P30 lite/P smart/Y7/Y6, Moto G7 Power/G6, Sony Xperia L1/XA2/Z5), iPad, iPod, планшет, MP3/MP4 плеер, смарт Телевизор, walkman, наушники Beats/Skullcandy, наушники, гарнитура, динамик, звуковая коробка, усилитель.
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