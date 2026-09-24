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Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370)

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Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) - фото 1
Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) - фото 2
Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) - фото 1
  • Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) - фото 2
  • Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656437
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х2
Вес, г.
50

Описание товара Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370)

Кабель UGREEN US128 USB-A - USB-A (папа-папа) представляет собой высококачественное и надежное решение для передачи данных между устройствами с USB-A портами. Кабель поддерживает сверхскоростную передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Благодаря обратной совместимости с компьютерными портами USB 2.0 и USB 1.1, данный кабель позволяет подключать устройства USB 3.0 к устаревшим компьютерам USB 2.0. Для подключения кабеля не требуется установка драйверов. Просто подключите и играйте для корпусов жестких дисков, принтеров, модемов, камер и других периферийных устройств USB. Кабель UGREEN US128 оснащен формованными разъемами для снятия напряжения, которые обеспечивают долговечность и надежность. Сочетание позолоченных разъемов, оголенных медных проводников и экранирования фольгой и оплеткой гарантирует превосходную производительность и безошибочную передачу данных. Кабель совместим с жесткими дисками Western Digital (WD) My Cloud и My Cloud Mirror с портом USB 3.0 типа A. Длина кабеля составляет 1 метр, что позволяет удобно расположить устройства на рабочем столе или в другом месте. Материал проводника - алюминий, оболочка - силикон, что обеспечивает прочность и долговечность кабеля. Двухсторонний коннектор USB обеспечивает удобство использования и возможность подключения с любой стороны. Выбирая кабель UGREEN US128 USB-A - USB-A (папа-папа), вы получаете надежное и качественное решение для быстрой и удобной передачи данных между устройствами с USB-A портами. Кабель USB 2.0 Type-A, черный, длина 1 м

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US128-10370 Black (10370)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN US128 USB-A - USB-A (папа-папа) представляет собой высококачественное и надежное решение для передачи данных между устройствами с USB-A портами. Кабель поддерживает сверхскоростную передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Благодаря обратной совместимости с компьютерными портами USB 2.0 и USB 1.1, данный кабель позволяет подключать устройства USB 3.0 к устаревшим компьютерам USB 2.0. Для подключения кабеля не требуется установка драйверов. Просто подключите и играйте для корпусов жестких дисков, принтеров, модемов, камер и других периферийных устройств USB. Кабель UGREEN US128 оснащен формованными разъемами для снятия напряжения, которые обеспечивают долговечность и надежность. Сочетание позолоченных разъемов, оголенных медных проводников и экранирования фольгой и оплеткой гарантирует превосходную производительность и безошибочную передачу данных. Кабель совместим с жесткими дисками Western Digital (WD) My Cloud и My Cloud Mirror с портом USB 3.0 типа A. Длина кабеля составляет 1 метр, что позволяет удобно расположить устройства на рабочем столе или в другом месте. Материал проводника - алюминий, оболочка - силикон, что обеспечивает прочность и долговечность кабеля. Двухсторонний коннектор USB обеспечивает удобство использования и возможность подключения с любой стороны. Выбирая кабель UGREEN US128 USB-A - USB-A (папа-папа), вы получаете надежное и качественное решение для быстрой и удобной передачи данных между устройствами с USB-A портами. Кабель USB 2.0 Type-A, черный, длина 1 м
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Отзывы


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