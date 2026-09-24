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Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV119-10734 (10734)

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Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) - фото 1
Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) - фото 2
Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV119-10734 (10734) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656396
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
26

Описание товара Кабель UGREEN AV119-10734 (10734)

Практичный аудиокабель с разъемом 3,5 мм. Представленный кабель имеет оптимальную для комфортного использования длину 150 см. Прочная оплетка надежно защищает его от повреждений при изгибе и переломе. Кабель имеет позолоченные коннекторы обеспечивают стабильный сигнал без помех. Кабель обеспечит стереозвук с высокой точностью воспроизведения звука.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV119-10734 (10734)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный аудиокабель с разъемом 3,5 мм. Представленный кабель имеет оптимальную для комфортного использования длину 150 см. Прочная оплетка надежно защищает его от повреждений при изгибе и переломе. Кабель имеет позолоченные коннекторы обеспечивают стабильный сигнал без помех. Кабель обеспечит стереозвук с высокой точностью воспроизведения звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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