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Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey купить с доставкой в Москве
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Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey

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Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 1
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 2
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 3
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 4
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 5
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 6
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 7
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 8
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 9
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 10
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 11
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 12
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 13
Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 1
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 2
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 3
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 4
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 5
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 6
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 7
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 8
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 9
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 10
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 11
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 12
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 13
  • Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614397
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу. Этот адаптер-переходник USB-C на USB-A 3.0 имеет стандарт USB 3.0 и поддерживает высокоскоростную синхронизацию данных с максимальной скоростью 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Файлы будут переданы за считанные секунды, что сэкономит ваше время. Прочный и портативныйАлюминиевый корпус обеспечивает максимальную прочность для увеличения срока службы. Компактный и легкий, этот кабель USB-C 3.0 легко поместится в кармане или сумочке. Шнурок для брелка с защитой от потери позволяет прикрепить этот крошечный адаптер к существующему зарядному кабелю, кольцу для ключей или сумке, которую легко носить с собой.

Отзывы о товаре Адаптер переходник UGREEN US270 (50283) Space Grey




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу. Этот адаптер-переходник USB-C на USB-A 3.0 имеет стандарт USB 3.0 и поддерживает высокоскоростную синхронизацию данных с максимальной скоростью 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Файлы будут переданы за считанные секунды, что сэкономит ваше время. Прочный и портативныйАлюминиевый корпус обеспечивает максимальную прочность для увеличения срока службы. Компактный и легкий, этот кабель USB-C 3.0 легко поместится в кармане или сумочке. Шнурок для брелка с защитой от потери позволяет прикрепить этот крошечный адаптер к существующему зарядному кабелю, кольцу для ключей или сумке, которую легко носить с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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