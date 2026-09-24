Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733)
Аудиокабель UGREEN 3,5 мм передает список воспроизведения с устройства с дополнительным выходом (линейным выходом) на устройство с дополнительным входом (линейным входом), например, с телефона Samsung/Huawei на наушники, со смарт-ТВ на Hi-Fi. динамик, iPod к автомобильному стерео-радио. Вспомогательный аудиокабель позволяет вам наслаждаться превосходной музыкой на устройствах вывода звука высокого класса. Непревзойденное качество стереозвука: мини-разъем для наушников UGREEN с разъемом «папа-папа» хорошо изготовлен и предлагает вам замечательный стереозвук. Профессиональный шнур Jack-to-Jack 3,5 мм сочетает в себе эмалированные медные проводники, позолоченные разъемы 24K и прочную оболочку из TPE.
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