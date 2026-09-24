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Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733)

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Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 1
Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 2
Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 3
Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 4
Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 1
  • Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 2
  • Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 3
  • Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 4
  • Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660369
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х2х1
Вес, г.
135

Описание товара Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733)

Аудиокабель UGREEN 3,5 мм передает список воспроизведения с устройства с дополнительным выходом (линейным выходом) на устройство с дополнительным входом (линейным входом), например, с телефона Samsung/Huawei на наушники, со смарт-ТВ на Hi-Fi. динамик, iPod к автомобильному стерео-радио. Вспомогательный аудиокабель позволяет вам наслаждаться превосходной музыкой на устройствах вывода звука высокого класса. Непревзойденное качество стереозвука: мини-разъем для наушников UGREEN с разъемом «папа-папа» хорошо изготовлен и предлагает вам замечательный стереозвук. Профессиональный шнур Jack-to-Jack 3,5 мм сочетает в себе эмалированные медные проводники, позолоченные разъемы 24K и прочную оболочку из TPE.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиокабель UGREEN 3,5 мм передает список воспроизведения с устройства с дополнительным выходом (линейным выходом) на устройство с дополнительным входом (линейным входом), например, с телефона Samsung/Huawei на наушники, со смарт-ТВ на Hi-Fi. динамик, iPod к автомобильному стерео-радио. Вспомогательный аудиокабель позволяет вам наслаждаться превосходной музыкой на устройствах вывода звука высокого класса. Непревзойденное качество стереозвука: мини-разъем для наушников UGREEN с разъемом «папа-папа» хорошо изготовлен и предлагает вам замечательный стереозвук. Профессиональный шнур Jack-to-Jack 3,5 мм сочетает в себе эмалированные медные проводники, позолоченные разъемы 24K и прочную оболочку из TPE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN 3.5mm Male to 3.5mm Male Cable 1m AV119 (Black) (10733) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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