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Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673)

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Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673) - фото 1
Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656390
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
25

Описание товара Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673)

Кабель UGREEN AV118-40674 – это кабель, который поддерживает разговор по микрофону. Кабель изготовлен с использованием высококачественных позолоченных разъемов 24K, которые помогают улучшить передачу сигнала, и имеют максимальную стойкость к окислению, полностью устраняя явление мерцания звука, вызванное недостаточным контактом разъема. Внутренняя жила изготовлена из чистой эмалированной меди, благодаря этому сигнал всегда стабилен, без потерь в качестве.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN AV118-40674 – это кабель, который поддерживает разговор по микрофону. Кабель изготовлен с использованием высококачественных позолоченных разъемов 24K, которые помогают улучшить передачу сигнала, и имеют максимальную стойкость к окислению, полностью устраняя явление мерцания звука, вызванное недостаточным контактом разъема. Внутренняя жила изготовлена из чистой эмалированной меди, благодаря этому сигнал всегда стабилен, без потерь в качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV118-40673 Black (40673) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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