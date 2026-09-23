Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный
Кабель Ugreen AV118 представляет собой надежный аудио кабель 3.5mm jack для высококачественной передачи стерео сигнала. С его помощью легко можно подключать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства к наушникам, колонкам или же стереосистемам и наслаждаться качественным звуком. Его длина – 3 метра, поэтому он не будет ограничивать вас в движении. Также, кабель передает сигнал между устройствами быстро и без помех, которые характерны для некоторых аналогов. Штекер и разъем кабеля изготовлены из металла, что позволяет им не только превосходно передавать сигнал, но и исправно работать в течение длительного срока. Шнур из качественного ПВХ обладает повышенной износостойкостью, поэтому он будет служить долго. Он устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям и при этом является очень гибким.
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