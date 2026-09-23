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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный

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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 1
Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 2
Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 3
Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
Jack 3.5 (f)
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
  • Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 1
  • Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 2
  • Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 3
  • Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный
400 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
Jack 3.5 (f)
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный

Кабель Ugreen AV118 представляет собой надежный аудио кабель 3.5mm jack для высококачественной передачи стерео сигнала. С его помощью легко можно подключать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства к наушникам, колонкам или же стереосистемам и наслаждаться качественным звуком. Его длина – 3 метра, поэтому он не будет ограничивать вас в движении. Также, кабель передает сигнал между устройствами быстро и без помех, которые характерны для некоторых аналогов. Штекер и разъем кабеля изготовлены из металла, что позволяет им не только превосходно передавать сигнал, но и исправно работать в течение длительного срока. Шнур из качественного ПВХ обладает повышенной износостойкостью, поэтому он будет служить долго. Он устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям и при этом является очень гибким.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
Jack 3.5 (f)
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen AV118 представляет собой надежный аудио кабель 3.5mm jack для высококачественной передачи стерео сигнала. С его помощью легко можно подключать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства к наушникам, колонкам или же стереосистемам и наслаждаться качественным звуком. Его длина – 3 метра, поэтому он не будет ограничивать вас в движении. Также, кабель передает сигнал между устройствами быстро и без помех, которые характерны для некоторых аналогов. Штекер и разъем кабеля изготовлены из металла, что позволяет им не только превосходно передавать сигнал, но и исправно работать в течение длительного срока. Шнур из качественного ПВХ обладает повышенной износостойкостью, поэтому он будет служить долго. Он устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям и при этом является очень гибким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV118 (10595) 3.5mm Male to 3.5mm Female Extension Cable. 3м. черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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