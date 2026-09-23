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Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 купить с доставкой в Москве
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Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01

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Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 1
Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 2
Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 3
Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 4
Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 5
Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 6
Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 1
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 2
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 3
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 4
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 5
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 6
  • Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506242
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х1х1
Вес, г.
16

Описание товара Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01

Миниатюрный адаптер, который даёт возможность заряжать и синхронизировать мобильные гаджеты с ПК или ноутбуками. Переходник даёт возможность подключать устройства с разъёмом microUSB к ноутбуку, ПК или зарядному устройству с интерфейсом Type-C. Имеет миниатюрные размеры, что обеспечивает не только удобство хранения и мобильность, но и гарантирует повышенную прочность благодаря отсутствию проводов. Корпус адаптера выполнен из алюминия. Адаптер поддерживает ток до 2, 4 А, что гарантирует быструю зарядку. Также позволяет обмениваться данными между двумя устройствами на высокой скорости.

Отзывы о товаре Адаптер Baseus MicroUSB Female - Type-C Male Adapter Converter Black CAMOTG-01




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный адаптер, который даёт возможность заряжать и синхронизировать мобильные гаджеты с ПК или ноутбуками. Переходник даёт возможность подключать устройства с разъёмом microUSB к ноутбуку, ПК или зарядному устройству с интерфейсом Type-C. Имеет миниатюрные размеры, что обеспечивает не только удобство хранения и мобильность, но и гарантирует повышенную прочность благодаря отсутствию проводов. Корпус адаптера выполнен из алюминия. Адаптер поддерживает ток до 2, 4 А, что гарантирует быструю зарядку. Также позволяет обмениваться данными между двумя устройствами на высокой скорости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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