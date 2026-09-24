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Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145)

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Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145) - фото 1
Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145) - фото 1
  • Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656459
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
20

Описание товара Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145)

Идеально подходит для быстрого зарядного устройства: Кабель Ugreen micro USB поддерживает технологию быстрой зарядки, что значительно экономит время зарядки. Для устройств с поддержкой QC 3.0/2.0 выходная мощность не более 18 Вт (12В/1,5А 9В/2А 5В/2А), для стандартных устройств, не поддерживающих QC 3.0/2.0, выходная мощность не более 5В/2А. Универсальная совместимость: Данный кабель совместим с большинством смартфонов и планшетов на Android и Windows, MP3-плеерами, цифровыми камерами, видеокамерами, жесткими дисками, игровыми консолями, жесткими дисками, PlayStation 4, контроллерами Xbox One и многими другими портативными устройствами с интерфейсом micro-USB. Надежная и долговечная работа: Вы можете легко и быстро вставлять разъем в гнездо для своих устройств, и он не будет болтаться или выпадать из ваших устройств. Внешняя часть кабеля с нейлоновой оплеткой достаточно прочна и гибка, что делает кабели свободными от спутывания и износостойкими. Кабель рассчитан на 10000 циклов вставки/извлечений. Функционал: Кабель подходит как для зарядки, так и для передачи данных. Отличная производительность обеспечивает одновременную передачу данных и зарядку ваших устройств со скоростью передачи до 480 Мбит/с. Он идеально подходит в качестве запасного кабеля или замены, независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе, в своем автомобиле. Этот кабель не только поддерживает обычную зарядку. При использовании с быстрым зарядным устройством по протоколу QC он также поддерживает быструю зарядку.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US290-60145 Black (60145)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для быстрого зарядного устройства: Кабель Ugreen micro USB поддерживает технологию быстрой зарядки, что значительно экономит время зарядки. Для устройств с поддержкой QC 3.0/2.0 выходная мощность не более 18 Вт (12В/1,5А 9В/2А 5В/2А), для стандартных устройств, не поддерживающих QC 3.0/2.0, выходная мощность не более 5В/2А. Универсальная совместимость: Данный кабель совместим с большинством смартфонов и планшетов на Android и Windows, MP3-плеерами, цифровыми камерами, видеокамерами, жесткими дисками, игровыми консолями, жесткими дисками, PlayStation 4, контроллерами Xbox One и многими другими портативными устройствами с интерфейсом micro-USB. Надежная и долговечная работа: Вы можете легко и быстро вставлять разъем в гнездо для своих устройств, и он не будет болтаться или выпадать из ваших устройств. Внешняя часть кабеля с нейлоновой оплеткой достаточно прочна и гибка, что делает кабели свободными от спутывания и износостойкими. Кабель рассчитан на 10000 циклов вставки/извлечений. Функционал: Кабель подходит как для зарядки, так и для передачи данных. Отличная производительность обеспечивает одновременную передачу данных и зарядку ваших устройств со скоростью передачи до 480 Мбит/с. Он идеально подходит в качестве запасного кабеля или замены, независимо от того, находитесь ли вы дома, в офисе, в своем автомобиле. Этот кабель не только поддерживает обычную зарядку. При использовании с быстрым зарядным устройством по протоколу QC он также поддерживает быструю зарядку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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