Кабель UGREEN US288-60131 White (60131)
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US288-60131 White (60131)
Обновленный 3A Type C кабель Быстрая зарядка для устройств с разъемом Type C 3A ток / быстрая зарядка / 480 Мбит/c / прочное плетение Заряжается до 100% за 95 минут Быстрая зарядка для Xiaomi 8 Поддержка Quick Charge 3.0 и Huawei FCP Расширенное соединение, полное покрытие Усилили защиту сделав кабель более долговечным, кабель не сломается Мягкая нейлоновая ткань Обновленная версия Удобный ввод кабеля для зарядки Прочный нейлоновый плетеный Гибкое и прочное нейлоновое плетение по сравнению с обычными кабелями Корпус из алюминиевого сплава Интерфейс устойчив к окислению и не ржавеет Безопасный и надежный Стандартный подтягивающий резистор на 56 кОм содержит более безопасную зарядку Широкая совместимость Мобильный телефон / Nintendo Switch / планшет / ноутбук Быстрая зарядка / передача данных Спецификация продукта: Марка: Ugreen Название модели: USB Type Charger Кабель для передачи данных Модель №: US288 Ток: 3А Макс Материал проволоки: нейлоновая оплетка + TPE Корпус: алюминиевый сплав Сердечник: луженая медная проволока Пакет: Ugreen розничная упаковка Длина: 1 метр Цвет: серебряный
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