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Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125) купить с доставкой в Москве
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Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125)

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Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125) - фото 1
Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125) - фото 1
  • Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647849
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125)

Кабель AM / TypeC подходит как для передачи данных - фото, музыки, видео со скоростью до 480 Мбит/c, так и для подзарядки портативных устройств c разъемом TypeC. Совместим с адаптерами питания 2.4А. Удобная и проверенная конструкция приятно удивит высоким качеством сборки и техническими характеристиками. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft PVC пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS и отличается прочностью, эластичностью, прекрасно защищая внутренние жилы от повреждений. Защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, увеличивая срок службы. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/c. Надежные фиксаторы от заломов. Материалы и сборка высокого качества. Гибкий и прочный кабель.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель AM / TypeC подходит как для передачи данных - фото, музыки, видео со скоростью до 480 Мбит/c, так и для подзарядки портативных устройств c разъемом TypeC. Совместим с адаптерами питания 2.4А. Удобная и проверенная конструкция приятно удивит высоким качеством сборки и техническими характеристиками. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft PVC пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS и отличается прочностью, эластичностью, прекрасно защищая внутренние жилы от повреждений. Защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, увеличивая срок службы. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/c. Надежные фиксаторы от заломов. Материалы и сборка высокого качества. Гибкий и прочный кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, черный (4PH-R90125) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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