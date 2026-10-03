Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, белый (4PH-R90121)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель 4PH 1.0m TypeC, QC, белый (4PH-R90121)
Кабель AM / TypeC подходит как для передачи данных - фото, музыки, видео со скоростью до 480 Мбит/c, так и для подзарядки портативных устройств c разъемом TypeC. Совместим с адаптерами питания 2.4А. Удобная и проверенная конструкция приятно удивит высоким качеством сборки и техническими характеристиками. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft PVC пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS и отличается прочностью, эластичностью, прекрасно защищая внутренние жилы от повреждений. Защитные фиксаторы в местах соединения кабеля с коннекторами эффективно препятствуют заломам и перегибам, увеличивая срок службы. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/c. Надежные фиксаторы от заломов. Материалы и сборка высокого качества. Гибкий и прочный кабель.
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