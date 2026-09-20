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Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 купить с доставкой в Москве
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Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319

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Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото 1
Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото 2
Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото 1
  • Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото 2
  • Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 506051
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319

Подключайте периферийные устройства: внешние диски, USB Flash накопители, картридеры, мыши, клавиатуры и многое другое Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек

Отзывы о товаре Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Кабель
Описание
Подключайте периферийные устройства: внешние диски, USB Flash накопители, картридеры, мыши, клавиатуры и многое другое Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Deppa USB - micro USB + Type-C 0.15m Black 72319 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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