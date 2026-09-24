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Кабель Ugreen L502 0.5м черный (35203) купить с доставкой в Москве
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Кабель Ugreen L502 0.5м черный (35203)

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Кабель Ugreen L502 0.5м черный (35203)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722592
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
0.5
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, г.
60

Описание товара Кабель Ugreen L502 0.5м черный (35203)

Функция: зарядка, синхронизация данных Разъем(ы): USB-C Питание: 20 В-5 А, 100 Вт макс. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с макс. Быстрая зарядка ноутбуков/планшетов/телефонов

Отзывы о товаре Кабель Ugreen L502 0.5м черный (35203)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
0.5
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Функция: зарядка, синхронизация данных Разъем(ы): USB-C Питание: 20 В-5 А, 100 Вт макс. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с макс. Быстрая зарядка ноутбуков/планшетов/телефонов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ugreen L502 0.5м черный (35203) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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