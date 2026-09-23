Top.Mail.Ru
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 1
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 2
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 3
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 4
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 5
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 6
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 7
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 8
Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 1
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 2
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 3
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 4
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 5
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 6
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 7
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 8
  • Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614340
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
60

Описание товара Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный аксессуар выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер DVI на HDMI UGREEN (20118) DVI Male to HDMI Female Adapter Cable 22 см. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...