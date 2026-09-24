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Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318)

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Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318) - фото 1
Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318) - фото 1
  • Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656435
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х1
Вес, г.
170

Описание товара Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318)

Кабель UGREEN US103-10318 USB-A 2.0 (M) to USB-A 2.0 (F), скорость до 480 Мбит/с, 5m, Black. Благодаря продуманному дизайну и правильно подобранным материалам, USB-кабель отлично подойдет во многих ситуациях, например, в качестве удлинителя USB-разъема. Вы можете использовать его для удобного подключения таких устройств, как клавиатуры, мыши, планшеты, принтеры, камеры или портативные запоминающие устройства. Совместимость с широким спектром продуктов обеспечивает гибкость и свободу использования. Пользуйтесь своими устройствами с комфортом и защитите USB-порты вашего компьютера от чрезмерного использования. Высококачественные материалы обеспечивают быструю передачу данных.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US103-10318 Black (10318)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN US103-10318 USB-A 2.0 (M) to USB-A 2.0 (F), скорость до 480 Мбит/с, 5m, Black. Благодаря продуманному дизайну и правильно подобранным материалам, USB-кабель отлично подойдет во многих ситуациях, например, в качестве удлинителя USB-разъема. Вы можете использовать его для удобного подключения таких устройств, как клавиатуры, мыши, планшеты, принтеры, камеры или портативные запоминающие устройства. Совместимость с широким спектром продуктов обеспечивает гибкость и свободу использования. Пользуйтесь своими устройствами с комфортом и защитите USB-порты вашего компьютера от чрезмерного использования. Высококачественные материалы обеспечивают быструю передачу данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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