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Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) купить с доставкой в Москве
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Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M)

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Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 1
Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 2
Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 3
Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
коричневый
  • Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 1
  • Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 2
  • Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 3
  • Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647610
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Длина провода
5
Разъем подключения
USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
коричневый
Размеры в упаковке, см
23х18х2
Вес, г.
153

Описание товара Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M)

Удлинитель USB 2.0 A (M/F) TELECOM 5 метров прозрачная изоляция (VUS6956T-5M) Кабель удлинительный USB 2.0 (штекер Папа) – USB2.0 (разъём Мама) используется для увеличения длины, если длины стандартного кабеля не достаточно кабель для компьютера кабель для принтера кабель для ТВ, роутера, ТВ-приставки Максимальная скорость передачи данных 480 МегаБит в сек Длина 5 метров

Отзывы о товаре Кабель Telecom USB2.0 AM/AF 5m (VUS6956T-5M)




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Длина провода
5
Разъем подключения
USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
коричневый
Описание
Удлинитель USB 2.0 A (M/F) TELECOM 5 метров прозрачная изоляция (VUS6956T-5M) Кабель удлинительный USB 2.0 (штекер Папа) – USB2.0 (разъём Мама) используется для увеличения длины, если длины стандартного кабеля не достаточно кабель для компьютера кабель для принтера кабель для ТВ, роутера, ТВ-приставки Максимальная скорость передачи данных 480 МегаБит в сек Длина 5 метров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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