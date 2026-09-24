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Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201)

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Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 1
Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 2
Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 3
Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 1
  • Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 2
  • Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 3
  • Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656298
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
70

Описание товара Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201)

Кабель Baseus Glimmer 1 м USB-Lightning (черный)Теперь вы можете моментально включить свой iPhone и передавать любые файлы со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель Baseus Glimmer USB-Lightning позволяет быстро заряжать различные устройства Apple благодаря силе тока 2,4 А. Он отличается необычайной прочностью и устойчивостью к износу. Кроме того, встроенная подсветка сделает кабель удобным в использовании, а входящая в комплект застежка-липучка обеспечивает удобное хранение.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Glimmer 1 м USB-Lightning (черный)Теперь вы можете моментально включить свой iPhone и передавать любые файлы со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель Baseus Glimmer USB-Lightning позволяет быстро заряжать различные устройства Apple благодаря силе тока 2,4 А. Он отличается необычайной прочностью и устойчивостью к износу. Кроме того, встроенная подсветка сделает кабель удобным в использовании, а входящая в комплект застежка-липучка обеспечивает удобное хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus CB000023 2.4A 1м черный (CADH000201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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