Top.Mail.Ru
Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402) - фото 1
Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402) - фото 1
  • Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
66

Описание товара Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402)

Кабель Baseus USB - Lightning был разработан для пользователей устройств Apple, которые хотят быстро зарядить свои телефоны. Он совместим с устройствами с разъемом Lightning. Надежная работа, в том числе благодаря интегральной схеме и постоянной температуре перехода, интеллектуальная регулировка напряжения и тока в зависимости от типа заряжаемых устройств - гарантия безопасности. Самые важные особенности Кабель адаптирован для быстрой зарядки 2,4A.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus USB - Lightning был разработан для пользователей устройств Apple, которые хотят быстро зарядить свои телефоны. Он совместим с устройствами с разъемом Lightning. Надежная работа, в том числе благодаря интегральной схеме и постоянной температуре перехода, интеллектуальная регулировка напряжения и тока в зависимости от типа заряжаемых устройств - гарантия безопасности. Самые важные особенности Кабель адаптирован для быстрой зарядки 2,4A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Dynamic 1m White (CALD000402) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...