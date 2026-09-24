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Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736)

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Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 1
Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 2
Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 3
Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 3
  • Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656397
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
135

Описание товара Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736)

Кабель Ugreen AV119 10736. Предназначен для av-аппаратуры. Длина кабеля,м 3 Комплектация кабель Jack 3.5mm-Jack 3.5mm 1 шт., упаковка Магнитный коннектор Нет Назначение для av-аппаратуры Одинаковый разъем с двух сторон Да Оплетка нет Разъемы 3.5 мм jack Тип кабель Функции передача аудио Цвет черный Код производителя 10736 Производитель UGREEN Вес, г 0.05

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen AV119 10736. Предназначен для av-аппаратуры. Длина кабеля,м 3 Комплектация кабель Jack 3.5mm-Jack 3.5mm 1 шт., упаковка Магнитный коннектор Нет Назначение для av-аппаратуры Одинаковый разъем с двух сторон Да Оплетка нет Разъемы 3.5 мм jack Тип кабель Функции передача аудио Цвет черный Код производителя 10736 Производитель UGREEN Вес, г 0.05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV119-10736 Black (10736) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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