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Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black

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Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 1
Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 2
Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 3
Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Цвет
черный
  • Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 1
  • Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 2
  • Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 3
  • Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713915
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Характеристики

Бренд
Baseus
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
67

Описание товара Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black

Кабель Baseus StarSpeed 3-в-1 – это универсальное решение для зарядки и передачи данных. Он оснащен тремя популярными разъемами: Lightning, USB Type-C и microUSB, что позволяет использовать его для широкого спектра устройств, от смартфонов и планшетов до наушников и смарт-часов. Длина кабеля 120 см обеспечивает удобство использования, а прочная конструкция гарантирует долгий срок службы. Baseus StarSpeed 3-в-1 – идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и универсальность.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CAXS000001 1.2m Black




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Характеристики
Бренд
Baseus
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning + USB Type-C + micro USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus StarSpeed 3-в-1 – это универсальное решение для зарядки и передачи данных. Он оснащен тремя популярными разъемами: Lightning, USB Type-C и microUSB, что позволяет использовать его для широкого спектра устройств, от смартфонов и планшетов до наушников и смарт-часов. Длина кабеля 120 см обеспечивает удобство использования, а прочная конструкция гарантирует долгий срок службы. Baseus StarSpeed 3-в-1 – идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и универсальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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