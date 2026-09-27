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Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный купить с доставкой в Москве
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Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный

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Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото 1
Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото 2
Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дата-кабель
  • Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото 1
  • Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото 2
  • Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595312
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Дата-кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный

Оригинальный кабель Samsung предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.

Отзывы о товаре Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Дата-кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный кабель Samsung предназначен для соединения смартфонов или планшетов с интерфейсом USB Type-C с компьютерами и ноутбуками. Кабель может использоваться для передачи данных или подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дата-кабель Samsung EP-DA705BBEGWW USB Type-C - USB Type-C, max 3A, 60Вт, чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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