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Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002)

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Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 1
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 2
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 3
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 4
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 5
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 6
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 7
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 8
Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3.5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 1
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 2
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 3
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 4
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 5
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 6
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 7
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 8
  • Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713949
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
1.2
Разъем подключения
USB Type-A, Lightning, USB Type-C, micro USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3.5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
72

Описание товара Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002)

Кабель Baseus StarSpeed позволяет заряжать до 3 устройств одновременно. Разъемы USB-C, micro USB и Lightning обеспечивают совместимость кабеля с различным оборудованием. Он поддерживает высокоскоростную зарядку при 5 в / 3,5 А и обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит / с. Это обеспечивает высокий уровень безопасности во время использования. Он также отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Наслаждайтесь молниеносной зарядкой! Кабель обеспечивает быструю зарядку с максимальным выходным током 5 в / 3,5 А. Это позволит вам заряжать выбранные устройства в одно мгновение. Кроме того, кабель также позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с через разъем Lightning. Это позволит вам передавать необходимые документы или фотографии из отпуска между устройствами всего за несколько секунд. Продукт отлично подойдет во многих ситуациях-вы будете использовать его как дома, так и на работе или в университете. Кабель даже имеет 3 разных порта-USB-C, micro USB и Lightning, поэтому вы сможете легко восстановить питание многих устройств, доступных на рынке. Например, вы можете заряжать свой iPhone 13, беспроводные наушники и планшет одновременно! Кабель StarSpeed изготовлен из прочных и износостойких материалов, поэтому вы можете быть уверены, что он прослужит вам долгое время. Прочная нейлоновая оплетка предотвращает спутывание кабеля, а также устойчива к поломке и многократному изгибу. Кроме того, вы найдете практичную застежку-липучку для удобного хранения. Кабель оснащен интеллектуальным чипом BPS, который автоматически распознает подключенные устройства и регулирует их соответствующие параметры. Продукт также эффективно защищает от перегрева. Медные провода с оловянным покрытием обеспечивают стабильную передачу и более высокую производительность. Все это обеспечивает надежную защиту устройства от повреждений!

Отзывы о товаре Кабель Baseus StarSpeed White (CAXS000002)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
1.2
Разъем подключения
USB Type-A, Lightning, USB Type-C, micro USB
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
3.5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus StarSpeed позволяет заряжать до 3 устройств одновременно. Разъемы USB-C, micro USB и Lightning обеспечивают совместимость кабеля с различным оборудованием. Он поддерживает высокоскоростную зарядку при 5 в / 3,5 А и обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит / с. Это обеспечивает высокий уровень безопасности во время использования. Он также отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Наслаждайтесь молниеносной зарядкой! Кабель обеспечивает быструю зарядку с максимальным выходным током 5 в / 3,5 А. Это позволит вам заряжать выбранные устройства в одно мгновение. Кроме того, кабель также позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с через разъем Lightning. Это позволит вам передавать необходимые документы или фотографии из отпуска между устройствами всего за несколько секунд. Продукт отлично подойдет во многих ситуациях-вы будете использовать его как дома, так и на работе или в университете. Кабель даже имеет 3 разных порта-USB-C, micro USB и Lightning, поэтому вы сможете легко восстановить питание многих устройств, доступных на рынке. Например, вы можете заряжать свой iPhone 13, беспроводные наушники и планшет одновременно! Кабель StarSpeed изготовлен из прочных и износостойких материалов, поэтому вы можете быть уверены, что он прослужит вам долгое время. Прочная нейлоновая оплетка предотвращает спутывание кабеля, а также устойчива к поломке и многократному изгибу. Кроме того, вы найдете практичную застежку-липучку для удобного хранения. Кабель оснащен интеллектуальным чипом BPS, который автоматически распознает подключенные устройства и регулирует их соответствующие параметры. Продукт также эффективно защищает от перегрева. Медные провода с оловянным покрытием обеспечивают стабильную передачу и более высокую производительность. Все это обеспечивает надежную защиту устройства от повреждений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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