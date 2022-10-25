Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый
Кабель Buro с разъемами USB Type-C и Jack 3.5 (f) является практичным решением для подключения устройств с различными интерфейсами. Благодаря компактной длине 18 см, этот кабель удобен для использования в различных условиях, будь то дома, в машине или в общественном транспорте. Надежное соединение USB Type-C и 3.5 мм разъема обеспечивает высокое качество звука и минимальные потери при передаче аудиосигнала. Кабель идеально подходит для устройств, не оснащенных стандартным аудиоразъемом, таких как современные смартфоны и планшеты. Бренд Buro гарантирует качество и надежность, делая этот кабель отличным выбором для повседневного использования.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Удобный, прочтный
Комментарий:
Удобный переходник, компактный и сделан хорошо, штекеры качественные, на стыке с проводом заломы не образовываются, свою задачу выполняет и по цене очень приемлемо
Отзывы о товаре Переходник Buro BHP TPC-JCK USB Type-C (m) Jack 3.5mm (f) белый
Достоинства:
Удобный, прочтный
Комментарий:
Удобный переходник, компактный и сделан хорошо, штекеры качественные, на стыке с проводом заломы не образовываются, свою задачу выполняет и по цене очень приемлемо