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Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01

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Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 1
Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 2
Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 3
Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 1
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 2
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 3
  • Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507992
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01

Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable представляет собой кабель-переходник с коннекторами USB-A и Lightning. Он позволяет синхронизировать устройства с совместимыми интерфейсами, а также заряжать различные мобильные гаджеты от СЗУ, АЗУ или любого другого источника энергии. Кабель позволяет передавать данные на высокой скорости между двумя устройствами.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus Tungsten Gold Fast Charging Data Cable представляет собой кабель-переходник с коннекторами USB-A и Lightning. Он позволяет синхронизировать устройства с совместимыми интерфейсами, а также заряжать различные мобильные гаджеты от СЗУ, АЗУ или любого другого источника энергии. Кабель позволяет передавать данные на высокой скорости между двумя устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Tungsten Gold Fast USB - Lightning 2.4A 2m Black CALWJ-A01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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