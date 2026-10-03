Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
красный
Размеры в упаковке, см
37х37х16
Вес, кг.
3.36
Описание товара Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD)
USB-кабель ZMI Lightning MFi AL805 (100 см, красный) - это компактный и легкий кабель, который позволяет заряжать и синхронизировать устройства Apple с разъемом Lightning. Длина кабеля составляет 100 см, а цвет - красный. Кабель имеет сертификацию MFi, что гарантирует его совместимость с устройствами Apple и высокое качество передачи данных.
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Теги товара: lightning
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Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
красный
USB-кабель ZMI Lightning MFi AL805 (100 см, красный) - это компактный и легкий кабель, который позволяет заряжать и синхронизировать устройства Apple с разъемом Lightning. Длина кабеля составляет 100 см, а цвет - красный. Кабель имеет сертификацию MFi, что гарантирует его совместимость с устройствами Apple и высокое качество передачи данных.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c
Теги товара: lightning
Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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