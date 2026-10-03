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Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD) купить с доставкой в Москве
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Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD)

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Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD) - фото 1
Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
красный
  • Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD) - фото 1
  • Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644452
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Характеристики

Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
красный
Размеры в упаковке, см
37х37х16
Вес, кг.
3.36

Описание товара Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD)

USB-кабель ZMI Lightning MFi AL805 (100 см, красный) - это компактный и легкий кабель, который позволяет заряжать и синхронизировать устройства Apple с разъемом Lightning. Длина кабеля составляет 100 см, а цвет - красный. Кабель имеет сертификацию MFi, что гарантирует его совместимость с устройствами Apple и высокое качество передачи данных.



Теги товара: lightning

Отзывы о товаре Кабель ZMI AL805 Lightning MFi AL805 red (1м) (ZMKAL805CNRD)




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Характеристики
Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
Lightning
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Совместимость
Apple
Цвет
красный
Описание
USB-кабель ZMI Lightning MFi AL805 (100 см, красный) - это компактный и легкий кабель, который позволяет заряжать и синхронизировать устройства Apple с разъемом Lightning. Длина кабеля составляет 100 см, а цвет - красный. Кабель имеет сертификацию MFi, что гарантирует его совместимость с устройствами Apple и высокое качество передачи данных.


Теги товара: lightning
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Доставка
Отзывы


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