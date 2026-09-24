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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
фиолетовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722588
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Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB572 Purple (45328)
Выражение лица робота, отображаемое на TFT-экране, информирует вас о состоянии зарядки. Футуристический прибор, который делает зарядку еще веселее. Быстрая зарядка мощностью 20 Вт возможна как для входа, так и для выхода с помощью кабеля USB-C. Вы также можете заряжать беспроводное соединение во время зарядки этого устройства. Не нужно беспокоиться о подключении кабелей! Простой дизайн, который просто прикрепляется к вашему устройству. Умная зарядка с сильным магнитом 10 Н. Хотя он примерно в два раза мощнее предыдущих моделей (7.5 Вт), его компактный и легкий дизайн делает его удобным для переноски. Хотя у него милое лицо робота, это серьезный мобильный аккумулятор. Он имеет мощность 10000 мАч и может полностью зарядить iPhone 15 примерно 2 раза. Подставка, изготовленная из цинкового сплава и имеющая металлический оттенок, обеспечивает стабильную зарядку и комфортную работу.
Выражение лица робота, отображаемое на TFT-экране, информирует вас о состоянии зарядки. Футуристический прибор, который делает зарядку еще веселее. Быстрая зарядка мощностью 20 Вт возможна как для входа, так и для выхода с помощью кабеля USB-C. Вы также можете заряжать беспроводное соединение во время зарядки этого устройства. Не нужно беспокоиться о подключении кабелей! Простой дизайн, который просто прикрепляется к вашему устройству. Умная зарядка с сильным магнитом 10 Н. Хотя он примерно в два раза мощнее предыдущих моделей (7.5 Вт), его компактный и легкий дизайн делает его удобным для переноски. Хотя у него милое лицо робота, это серьезный мобильный аккумулятор. Он имеет мощность 10000 мАч и может полностью зарядить iPhone 15 примерно 2 раза. Подставка, изготовленная из цинкового сплава и имеющая металлический оттенок, обеспечивает стабильную зарядку и комфортную работу.
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