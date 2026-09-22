Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 1
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 2
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 3
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 4
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 1
  • Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 2
  • Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 3
  • Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 4
  • Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727377
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver
4 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
98.5 x 71.5 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
160

Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver

Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает достаточный запас энергии для подзарядки смартфона в течение дня. Этого хватает на несколько циклов подзарядки в зависимости от модели устройства. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank помогает оставаться на связи, даже когда доступа к розетке нет.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
98.5 x 71.5 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает достаточный запас энергии для подзарядки смартфона в течение дня. Этого хватает на несколько циклов подзарядки в зависимости от модели устройства. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank помогает оставаться на связи, даже когда доступа к розетке нет.


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - этот товар вы можете купить по цене 4580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...