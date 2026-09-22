Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver
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Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 727377
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Загружаем...
4 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
98.5 x 71.5 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
160
Описание товара Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver
Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает достаточный запас энергии для подзарядки смартфона в течение дня. Этого хватает на несколько циклов подзарядки в зависимости от модели устройства. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank помогает оставаться на связи, даже когда доступа к розетке нет.
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Теги товара: На 5000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
98.5 x 71.5 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает достаточный запас энергии для подзарядки смартфона в течение дня. Этого хватает на несколько циклов подзарядки в зависимости от модели устройства. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank помогает оставаться на связи, даже когда доступа к розетке нет.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 5000 mAh
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Теги товара: На 5000 mAh
Внешний аккумулятор Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W GL Glacier Silver - этот товар вы можете купить по цене 4580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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