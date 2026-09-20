Внешний аккумулятор Digma DGPD100WA, 20000мAч, черный (dgpd20a100abk)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Одновременная зарядка двух устройств
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Зарядка ноутбуков
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
78.5х136х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
479
Описание товара Внешний аккумулятор Digma DGPD100WA, 20000мAч, черный (dgpd20a100abk)
Внешний аккумулятор Digma DGPD100WA обладает впечатляющей ёмкостью 20 000 мАч, что позволяет многократно заряжать различные устройства. Он оснащён двумя портами USB-A и двумя USB-C, позволяя одновременно заряжать до трёх устройств. Благодаря поддержке стандартов быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0, аккумулятор способен быстро пополнять заряд батареи ваших приборов. Подходит для ноутбука.
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Теги товара: На 20000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Зарядка ноутбуков
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
78.5х136х26
Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор Digma DGPD100WA обладает впечатляющей ёмкостью 20 000 мАч, что позволяет многократно заряжать различные устройства. Он оснащён двумя портами USB-A и двумя USB-C, позволяя одновременно заряжать до трёх устройств. Благодаря поддержке стандартов быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0, аккумулятор способен быстро пополнять заряд батареи ваших приборов. Подходит для ноутбука.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 20000 mAh
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Теги товара: На 20000 mAh
Внешний аккумулятор Digma DGPD100WA, 20000мAч, черный (dgpd20a100abk) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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