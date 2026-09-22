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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue

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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 1
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 2
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 3
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 4
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 5
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 6
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 7
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 8
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 9
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 10
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 11
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 12
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3250
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 1
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 2
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 3
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 4
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 5
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 6
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 7
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 8
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 9
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 10
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 11
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 12
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727368
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
голубой
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3250
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
72x140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue

При использовании встроенного кабеля и в паре со смартфоном Xiaomi, поддерживающим интеллектуальную быструю зарядку, Power Bank обеспечивает мощность зарядки до 67 Вт*. Совместимый с несколькими протоколами зарядки, он обеспечивает быструю отдачу, обеспечивая вас энергией и беспроблемностью. Оснащен тремя элементами емкостью 6 700 мАч, что эквивалентно примерно 20 000 мАч*. Устройство может заряжать не только iPhone и обычные телефоны на базе Android, но и планшеты, ноутбуки, умные наушники и другие устройства с низким уровнем тока *, поэтому вы сможете одинаково качественно заряжать различные устройства. Длина кабеля USB-C оптимизирована для удобного использования одной рукой во время зарядки. Уникальная конструкция углубления для хранения позволяет быстро превратить его в ремешок для удобной переноски в дороге. Изготовлен из высокоэластичного материала TPU, обеспечивающего длительный срок службы.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
голубой
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3250
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
72x140
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
При использовании встроенного кабеля и в паре со смартфоном Xiaomi, поддерживающим интеллектуальную быструю зарядку, Power Bank обеспечивает мощность зарядки до 67 Вт*. Совместимый с несколькими протоколами зарядки, он обеспечивает быструю отдачу, обеспечивая вас энергией и беспроблемностью. Оснащен тремя элементами емкостью 6 700 мАч, что эквивалентно примерно 20 000 мАч*. Устройство может заряжать не только iPhone и обычные телефоны на базе Android, но и планшеты, ноутбуки, умные наушники и другие устройства с низким уровнем тока *, поэтому вы сможете одинаково качественно заряжать различные устройства. Длина кабеля USB-C оптимизирована для удобного использования одной рукой во время зарядки. Уникальная конструкция углубления для хранения позволяет быстро превратить его в ремешок для удобной переноски в дороге. Изготовлен из высокоэластичного материала TPU, обеспечивающего длительный срок службы.


Теги товара: На 20000 mAh
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Отзывы


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