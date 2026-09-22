Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3250
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727368
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Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue
При использовании встроенного кабеля и в паре со смартфоном Xiaomi, поддерживающим интеллектуальную быструю зарядку, Power Bank обеспечивает мощность зарядки до 67 Вт*. Совместимый с несколькими протоколами зарядки, он обеспечивает быструю отдачу, обеспечивая вас энергией и беспроблемностью.
Оснащен тремя элементами емкостью 6 700 мАч, что эквивалентно примерно 20 000 мАч*.
Устройство может заряжать не только iPhone и обычные телефоны на базе Android, но и планшеты, ноутбуки, умные наушники и другие устройства с низким уровнем тока *, поэтому вы сможете одинаково качественно заряжать различные устройства.
Длина кабеля USB-C оптимизирована для удобного использования одной рукой во время зарядки. Уникальная конструкция углубления для хранения позволяет быстро превратить его в ремешок для удобной переноски в дороге. Изготовлен из высокоэластичного материала TPU, обеспечивающего длительный срок службы.
При использовании встроенного кабеля и в паре со смартфоном Xiaomi, поддерживающим интеллектуальную быструю зарядку, Power Bank обеспечивает мощность зарядки до 67 Вт*. Совместимый с несколькими протоколами зарядки, он обеспечивает быструю отдачу, обеспечивая вас энергией и беспроблемностью.
Оснащен тремя элементами емкостью 6 700 мАч, что эквивалентно примерно 20 000 мАч*.
Устройство может заряжать не только iPhone и обычные телефоны на базе Android, но и планшеты, ноутбуки, умные наушники и другие устройства с низким уровнем тока *, поэтому вы сможете одинаково качественно заряжать различные устройства.
Длина кабеля USB-C оптимизирована для удобного использования одной рукой во время зарядки. Уникальная конструкция углубления для хранения позволяет быстро превратить его в ремешок для удобной переноски в дороге. Изготовлен из высокоэластичного материала TPU, обеспечивающего длительный срок службы.
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Ice Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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