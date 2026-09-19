Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487279
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
230
Описание товара Внешний аккумулятор TopON Power Bank TOP-MAX2 30000mAh White
Внешний аккумулятор с повышенной емкостью имеет функцию быстрой зарядки Quick Charge с поддержкой PD и QC3.0. Расширенная совместимость с современными мобильными устройствами благодаря разъему Type-C. LED-экран покажет текущие процессы: уровень и режим заряда, имеет фонарик для подсветки в темное время. TOP-MAX2 способен заряжать до четырех устройств одновременно.
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Внешний аккумулятор с повышенной емкостью имеет функцию быстрой зарядки Quick Charge с поддержкой PD и QC3.0. Расширенная совместимость с современными мобильными устройствами благодаря разъему Type-C. LED-экран покажет текущие процессы: уровень и режим заряда, имеет фонарик для подсветки в темное время. TOP-MAX2 способен заряжать до четырех устройств одновременно.
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