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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan

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Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 1
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 2
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 3
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 4
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 5
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 6
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 7
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 8
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 9
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 10
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 11
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 12
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 13
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 14
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 15
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 16
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 17
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 18
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 19
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 20
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 1
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 2
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 3
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 4
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 5
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 6
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 7
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 8
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 9
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 10
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 11
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 12
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 13
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 14
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 15
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 16
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 17
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 18
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 19
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 20
  • Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727367
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
72x140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan

Внешний аккумулятор Xiaomi BHR08O7GL с емкостью 20000 mAh станет незаменимым помощником для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи в любой ситуации. Этот компактный и стильный аксессуар в бежевом корпусе из прочного пластика легко поместится в сумке или рюкзаке, всегда будучи под рукой. Благодаря двум портам USB Type-A и USB Type-C, вы сможете заряжать одновременно два устройства, будь то смартфон, планшет или другие гаджеты. Максимальный выходной ток 3.35 А гарантирует быструю и эффективную зарядку. Xiaomi BHR08O7GL - это надежный источник энергии, который позволит вам оставаться на связи и наслаждаться любимыми приложениями в течение всего дня, не беспокоясь о разряженной батарее.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
72x140 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi BHR08O7GL с емкостью 20000 mAh станет незаменимым помощником для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи в любой ситуации. Этот компактный и стильный аксессуар в бежевом корпусе из прочного пластика легко поместится в сумке или рюкзаке, всегда будучи под рукой. Благодаря двум портам USB Type-A и USB Type-C, вы сможете заряжать одновременно два устройства, будь то смартфон, планшет или другие гаджеты. Максимальный выходной ток 3.35 А гарантирует быструю и эффективную зарядку. Xiaomi BHR08O7GL - это надежный источник энергии, который позволит вам оставаться на связи и наслаждаться любимыми приложениями в течение всего дня, не беспокоясь о разряженной батарее.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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