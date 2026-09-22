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Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
3.35
Выходное напряжение
5 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727367
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Описание товара Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan
Внешний аккумулятор Xiaomi BHR08O7GL с емкостью 20000 mAh станет незаменимым помощником для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи в любой ситуации. Этот компактный и стильный аксессуар в бежевом корпусе из прочного пластика легко поместится в сумке или рюкзаке, всегда будучи под рукой. Благодаря двум портам USB Type-A и USB Type-C, вы сможете заряжать одновременно два устройства, будь то смартфон, планшет или другие гаджеты. Максимальный выходной ток 3.35 А гарантирует быструю и эффективную зарядку. Xiaomi BHR08O7GL - это надежный источник энергии, который позволит вам оставаться на связи и наслаждаться любимыми приложениями в течение всего дня, не беспокоясь о разряженной батарее.
Внешний аккумулятор Xiaomi BHR08O7GL с емкостью 20000 mAh станет незаменимым помощником для тех, кто ценит мобильность и не хочет оставаться без связи в любой ситуации. Этот компактный и стильный аксессуар в бежевом корпусе из прочного пластика легко поместится в сумке или рюкзаке, всегда будучи под рукой. Благодаря двум портам USB Type-A и USB Type-C, вы сможете заряжать одновременно два устройства, будь то смартфон, планшет или другие гаджеты. Максимальный выходной ток 3.35 А гарантирует быструю и эффективную зарядку. Xiaomi BHR08O7GL - это надежный источник энергии, который позволит вам оставаться на связи и наслаждаться любимыми приложениями в течение всего дня, не беспокоясь о разряженной батарее.
Внешний аккумулятор со встроенным кабелем Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) Tan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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